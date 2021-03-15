Жители Ярославской области за неделю отдали злоумышленникам 4 миллиона рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшую неделю в полицию Ярославской области обратились 25 жителей с заявлениями о хищении денег. Общая сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей.

Жертвами злоумышленников стали жители Ярославля, Тутаевского, Ростовского и Переславского районов. Способ обмана все тот же: звонок от «сотрудников банка», которые сообщают о попытке оформления кредита или переводе денег.

– В настоящее время по каждому из заявленных случаев проводятся проверочные мероприятия, органами следствия решается вопрос о возбуждении, либо уже возбуждены уголовные дела, проводятся оперативные и следственные действия, – сообщили в УМВД по Ярославской области.