В Рыбинске проверяют училище после информации об отравлении студентов тухлым мясом

В училище Рыбинска проходит проверка. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проводит проверку в Рыбинском училище. В начале марта в социальных сетях появилась информация об отравлении семи студентов-поваров, которые приготовили себе обед из тухлой свинины. По словам пострадавших, вид мяса их насторожил, но педагог, как утверждает автор поста, заверила всех, что свинина «свежак».

- В рамках проверки сотрудники аппарата опрашивают должностных лиц, истребованы соответствующие документы. Также произведен осмотр учебной мастерской, где хранятся продукты и осуществляется процесс приготовления пищи. По результатам проверки в установленный законом срок будет вынесено мотивированное решение, - сказал Михаил Крупин.