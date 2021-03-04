"Девочки просто беременны": студенты из Рыбинска отравились протухшим обедом

Такое мясо съели студенты. Фото: Подслушано в Рыбинске

В Рыбинске в училище №32 повара-студенты на практике приготовили себе обед из тухлой свинины. Об этом анонимно рассказали в группе «Подслушано в Рыбинске». У семи учащихся, говорится в посте, диагностировали отравление. Пострадавшие утверждают, что видели, в каком состоянии продукт, но съели его, потому что руководитель их успокоил.

- Мастер уверяла, что все хорошо, а следы на мясе от пакета. Дети доверились своему наставнику, но как оказалось зря. На претензию мастер ответила, что мясо свежак, а девочки просто беременны. Вот и тошнит всех разом, - написал в группе "Подслушано в Рыбинске".