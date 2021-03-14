Ярославские службы по уборке снега расцарапали уличную плитку

Испорченная плитка на улице Свободы. Фото: Алексей Мамаев

Ярославец стал свидетелем того, как спецслужбы, которые должны заботиться о состоянии городских улиц - только портят его. Около остановки на улице Свободы "Знаменская башня" специалисты и спецтехника очень сомнительно очищали тротуар.

- На тротуаре стоял трактор и очищал лед с плитки. Проходя мимо я услышал слова одного из работников, который обращался к трактористу: "да .... на плитку, скреби", - рассказал очевидец в группе "Подслушано в Ярославле".

Безалаберность рабочих очень возмутила горожан.

- К вам приехали из Казани на 2 недели, и если честно были в шоке от вашего города. Около ауры мы упали раза 4. Как ноги не переломали себе неизвестно, - пишут гости города.

-Вот таких у нас много, которым ... на все. Ничего не бережется в нашем городе, - пишет Елена Митрофанова.