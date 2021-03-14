В Ярославле затопило проспект Авиаторов

Люк из которого течет вода на проспекте Авиаторов. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"

13 марта в Ярославле на проспекте Авиаторов произошел потоп. Вода хлестала прямо из люка на пешеходной зоне и образовывала большие лужи.

— Произошла утечка на водопроводном вводе на дом № 90 по проспекту Авиаторов. В настоящее время утечка устранена, — прокомментировали в «Ярославльводоканале».

Но у ярославцев есть свое мнение на счет этой аварии.

- Снега много, ливневок мало, весна будет интересной, - предполагает Алексей Молчанов в группе "Подслушано в Ярославле".