В Рыбинске отремонтируют Лоцманскую биржу

Лоцманская биржа на Волжской набережной. Фото: Администрация Рыбинска

В этом году Рыбинску исполняется 950 лет, поэтому в городе запланировали много проектов по благоустройству. Одним из них стал ремонт фасада Лоцманской биржи на Волжской набережной, которую признали культурным наследием 19 века.

- Лоцманская биржа находится в каре улиц исторического центра, заметный объект с богатой историей, и оставлять его без внимания, когда рядом стоящие здания приводятся в порядок, просто несправедливо. Причем нас интересует не только внешнее благоустройство, но и возможность реставрации и дальнейшего использования, - рассказала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Сейчас уже нашли подрядчика для реставрации. Ему предстоит очистить фасад здания от старой краски выполнить ремонт штукатурки по всему периметру, затем покрасить. Работы будут завершены во второй половине июля. Стоимость ремонта фасада – 2 миллиона рублей. Это средства городского бюджета.

Кроме этого, 7 августа, к 950-летию, у Рыбинска появится своя тематическая марка. На данный момент идет разработка дизайна.

- Мы предлагали несколько изображений, в том числе видовую панораму Рыбинска и главные визитные карточки города. Появление юбилейной марки даст нам возможность рассказать о Рыбинске всему миру, - подчеркнула заместитель начальника управления культуры Раиса Смирнова.