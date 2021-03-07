На улице Ростова Великого вновь прорвало трубу с горячей водой

Под фонтан горячей воды попала машина. ФОТО: Татьяна Пожарнова

Информация об очередном прорыве трубы в Ростове Великом появилась в местной группе вчера, 6 марта, поздно вечером. На проезде Радищева у дома №10 из-под земли забил фонтан. Под струей горячей воды оказался автомобиль.

- Там давно вода бурлила и пар валил, и дела никому не было до этого. Сейчас раскопают опять и оставят. Как и везде: по Спартаковской, и на проезде Радищева, и на других улицах, - пишут в комментариях.

- На перекресте Радищева и Герцена тоже фонтан, кипяток из теплотрассы хлещет. Видимо, тепла в Ростове до лета не будет.

- Диспетчер района и мэрии в курсе происходящего. Сказали, что работают, однако, на аварии никого до сих пор нет, - такое сообщение появилось в группе вчера.

Сегодня, по словам местных жителей, мало что поменялось.

- Приехала машина специальная с ковшом. Накрыла куском асфальта. Ремонт сделан... - пишет Наталья Чиркова в группе "Подслушано в Ростове Великом".

Аварийные службы и администрация Ростова пока никак не комментируют очередное коммунальное ЧП в городе.