В Ярославской области проводят выездную вакцинацию против коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе антиковидная прививочная кампания началась 18 января. В 30 медицинских организациях открыто 47 пунктов вакцинации. Уже на 5 марта в области первую прививку сделали 42894 человека, вторую – 26434. Всего в регион поступило 53967 доз препарата «Спутник V».

Выездную вакцинацию проводят на дому, в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах, а также отвозят людей в центральные районные больницы. Для этого привлечено 18 машин.

– Важно, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции благодаря выездной работе доступна для жителей отдаленных населенных пунктов, для пожилых людей, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

Недавно один из выездов прошел в Гаврилов-Ямском районе. Бригада с необходимым оборудованием и вакциной выехала в село Пружинино. Специалисты привили от коронавируса инвалида первой группы.

– После вакцинации за состоянием пожилых людей внимательно следят терапевты. Врачи с ними на постоянной телефонной связи. Надо отметить, что активно прививаются не только молодые пенсионеры, но и те, кто уже перешагнул 80-летний и даже 90-летний рубеж, – об этом сообщила главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ Оксана Пиклун.