Мэр Ярославля не собирается покидать свой пост. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Мэр Ярославля Владимир Волков опроверг разговоры о своем скором уходе с поста градоначальника. Информация о возможной отставке появилась в социальной сети Telegram. Ряд каналов сообщил, что Волков покидает Ярославль и планирует работать в Московской области.

Однако слухи не подтвердились. Мэр города не планирует менять место работы, несмотря на очень плотную занятость. К примеру, минувшую ночь он провел в Заволжском районе, контролировал уборку улиц и транслировал этот процесс в Instagram.

- У нас Масленица начинается 7 марта. Поэтому с набережной, пешеходных зон необходимо вывезти снег, обработать тротуары, чтобы горожане и гости приезжали и праздник прошел на хорошем уровне, - сказал Волков.

Но не все ярославцы оценили трудовой порыв Владимир Михайловича.

- Как можно оставаться в городе, где вас не уважают и мечтают о вашем уходе? Вас люди не выбирали. И просят покинуть наш город, - пишет Яна Нужная.