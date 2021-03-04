В Ярославле украли рельсы с железной дороги

Подозреваемый на протяжении месяца разбирал балки и на машине перевозил в пункт приема металлолома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле следователи задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в краже рельс на 200 тысяч рублей с недействующей железной дороги.

- Подозреваемый на протяжении месяца разбирал балки и на машине перевозил в пункт приема металлолома. Во время следствия он признался в содеянном и возместил ущерб, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На данный момент против мужчины возбудили уголовное дело.