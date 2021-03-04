В парке Рыбинска поселилась пара белых лебедей

В Карякинском парке новые обитатели. Скриншот с видео, страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Необычный подарок получил Рыбинск от многодетной жительницы Данилова Анастасии гуныгиной. Женщина подарила Карякинскому парку пару белых лебедей.

- Она вырастила их из птенцов, ухаживала и заботилась, новое место стала искать лишь для того, чтобы обеспечить своим птицам лучшие условия. Лебедям нужна вода, незамерзающий источник, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Лебедям-шипунам по три года, это самец и самка. Питаются птицы овощами и зерновыми. Для них уже обустроили домик на пруду. Рыбинцы немного опасаются за безопасность белоснежной пары, но в Карякинском парке есть охрана, поэтому вряд ли с лебедями приключится беда.