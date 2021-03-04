Убил и утопил, а зачем – не знает: ярославца обвиняют в расправе над случайным знакомым

21-летний житель Дзержинского района предстанет перед судом за убийство случайного знакомого Фото: Олег ЗОЛОТО

21-летний житель Дзержинского района предстанет перед судом за убийство случайного знакомого. Все произошло в сентябре прошлого года. Ярославец в одиночестве пил на берегу Волги, рядом тем же самым занимался другой мужчина. Они познакомились и решили продолжить употреблять вместе, чтобы было веселее.

Но веселье обернулось конфликтом. Обвиняемый жестоко избил своего нового приятеля – как установила экспертиза, нанес ему не менее 17 ударов руками и деревяшкой по голове и телу. После почти бездыханное тело молодой человек перетащил в реку и там утопил.

- В ходе допроса обвиняемый вину признал в полном объеме, однако вспомнить причины конфликта и объяснить свое поведение не смог, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Сейчас ярославцу грозит срок – от 6 до 15 лет.