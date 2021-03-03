В Ярославле на время паводков усилили контроль за реками

Сейчас уровень воды в Волге в районе Рыбинска 85,56 метра по Балтийской системе, в районе Ярославля – 83,84 метра. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области следят за состоянием рек во время паводков, измеряют толщину льда и высоту снега на льду. Наблюдения проводятся на 31 стационарном гидропосте и двух дополнительных – на Волге в поселке Красный Профинтерн и на реке Устье в поселке Борисоглебском.

– Полученная информация позволяет специалистам оперативно анализировать гидрологическую обстановку на реках и совместно с МЧС и профильными федеральными службами принимать решения для предотвращения подтоплений территорий, – сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Сейчас уровень воды в Волге в районе Рыбинска 85,56 метра по Балтийской системе, в районе Ярославля – 83,84 метра. Это значительно ниже отметки неблагоприятного гидрологического явления.

В случае опасности на Рыбинском водохранилище создают запас свободной емкости для воды в период весеннего половодья.