В Ярославской области жители установили памятник погибшим солдатам ВОВ

В деревне Яснищи жители самостоятельно установили памятник воинам, погибшим в годы ВОВ. Фото: Правительство Ярославской области

В деревне Яснищи Ярославской области жители самостоятельно установили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Но с размещением на территории поселения и юридическим оформлением мемориала возникли проблемы.

Губернатор Дмитрий Миронов вмешался в ситуацию и попросил принять памятник в муниципальную собственность сельского поселения Красный Профинтерн, чтобы узаконить инициативу граждан.

Поручение было выполнено.

- Следующий шаг — провести общий сход с жителями поселения и активистами. Необходимо решить, где будет расположен памятник — там, где он установлен сейчас или же жители выберут другую локацию, - рассказали в правительстве Ярославской области.