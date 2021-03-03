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Вместо Бали – суд: в Ярославле осудили сотрудницу турагентства за обман клиентов

10 посетителей вместо отдыха получили судебные тяжбы
Полина Вачнадзе
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10 клиентов ярославского турагентства вместо отдыха получили судебные тяжбы

10 клиентов ярославского турагентства вместо отдыха получили судебные тяжбы

Фото: Полина Вачнадзе

Два года условно получила 30-летняя ярославна за мошенничество. Она обманывала клиентов туристического агентства, где неофициально была трудоустроена. 10 посетителей вместо отдыха в жарких странах получили головную боль и судебные тяжбы, а также лишились денег. Ущерб потерпевших составил более 1,2 миллионов рублей.

- Обвиняемая сообщала клиентам недостоверную информацию о том, что тур забронирован и оплачен, а деньги на самом деле присваивала себе, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Так одна посетительница турагентства, которая собралась в Тунис, лишилась 103 тысяч рублей, другой клиент не только не смог улететь на Бали и в ОАР, но и остался без 300 тысяч.

На суде мошенница раскаялась в содеянном и даже частично возместила ущерб. С учетом этого ей было назначено наказание в виде двух лет условно.

Криминал