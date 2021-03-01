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Общество

В Ярославскую область поступила новая партия вакцин от коронавируса

Пришло 53967 доз
Влада Красоткина
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В Ярославле началась заготовка антиковидной плазмы.

В Ярославле началась заготовка антиковидной плазмы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 марта, в регион пришла большая поставка вакцин против COVID-19. Всего привезли 53967 доз, в предыдущем завозе было 2700 доз. По данным от 24 февраля в Ярославской области первый этап вакцинации прошли 36 295 человек, второй - 13 024.

Сейчас в области действуют 46 пунктов вакцинации в 30 медицинских учреждениях. Также началась заготовка антиковидной плазмы, которую изготавливают из крови пациентов, которые переболели вирусом и имеют антитела.