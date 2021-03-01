В Ярославской области в тройном ДТП пострадала 5-летняя девочка
Фото: УМВД по Ярославской области
ДТП в Гаврилов-Ямском районе на 55-м километре дороги «Иваново – Ярославль» произошло 27 февраля. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, столкнулись «Тойота Рав 4», грузовик МАН и «Тойота Ленд Крузер».
- Госпитализированы три человека. Пострадали водитель «Тойоты Рав 4» - 42-летний мужчина и пассажиры этой же машины: 21-летний молодой человек и 5-летняя девочка, - рассказали в полиции.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.