Подъездная романтика: как в Ярославле проблемы устраняют

ФОТО: группа "Жесть Ярославль" "ВКонтакте"

Еще в январе жители дома 147, что стоит на Московском проспекте, писали жалобы: провалилась лестница. Везде говорят: «обращение передано», а по итогу – тишина.

– Ходить по ней страшно! Идешь и молишься, как бы в сам подвал не улететь вместе с ней! – пишет жительница дома в социальной сети.

Прошло больше месяца и вновь жители бьют тревогу. Лестницу «заменили», правда, на деревянную.

– Какие-то мужчины, видимо, с управляющей компании пришли в начале февраля, кинули деревяшку и на этом все, – пишет ярославна спустя месяц.

Лестница провалилась еще 24 января, сейчас она ушла вниз еще больше, отваливается верхняя ступенька.

– На жалобы никто не реагирует, даже в письменном виде, ведь там помимо нас и детки ходят, и пожилые люди.

Ответ женщина получила от администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов:

– По информации УК: подписан договор на выполнение работ.

Но ярославну ответ не устроил:

– Когда это будет? Второй месяц пошел. Если сдвигов от них нет, то в ближайшем будущем подадим в суд. Все же жизни наши под угрозой, в том числе и маленьких детей. Капитальный ремонт зачем оплачивается? Чтоб вот так вот жить с такими лестницами?

Беда не только во Фрунзенском районе, но и в Дзержинском. Там на улице Керамической в доме 5 течет крыша.

– Не однократно обращалась в управдом Дзержинского района. Течет уже в квартире в прихожей. Ремонт не сделать, все сырое! Прошу принять меры! Крышу ремонтируют, но видимо для отписки! – пишет жительница дома.

Пострадавшие от бездействия властей настроены решительно и хотят добиться справедливости, в планах идти в вышестоящие органы.