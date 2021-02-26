Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ярославле вандалы снесли заграждение на кладбище

Его пообещали восстановить спустя 10 лет
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий
Владимир Волков уже дважды провел личный прием

Владимир Волков уже дважды провел личный прием

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле восстановят ограждение Донского кладбища, который снесли хулиганы еще в 2009 году. Все 10 лет территорию ограждают только деревья и кусты, так сказать, живая изгородь. На личном приеме у мэра города Владимира Волкова ярославцы подняли этот вопрос и градоначальник пообещал решить проблему.

- Ограждение будет установлено. В первую очередь, забор установят со стороны дороги, - заявил мэр на личном приеме.

В этом году Владимир Волков уже дважды провел личный прием. Записаться на беседу к мэру можно по телефонам: 40-47-92, 40-47-93, 40-40-76, 40-47-96.