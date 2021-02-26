В Ярославле вандалы снесли заграждение на кладбище

Владимир Волков уже дважды провел личный прием Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле восстановят ограждение Донского кладбища, который снесли хулиганы еще в 2009 году. Все 10 лет территорию ограждают только деревья и кусты, так сказать, живая изгородь. На личном приеме у мэра города Владимира Волкова ярославцы подняли этот вопрос и градоначальник пообещал решить проблему.

- Ограждение будет установлено. В первую очередь, забор установят со стороны дороги, - заявил мэр на личном приеме.

В этом году Владимир Волков уже дважды провел личный прием. Записаться на беседу к мэру можно по телефонам: 40-47-92, 40-47-93, 40-40-76, 40-47-96.