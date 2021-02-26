Вместе вытолкали: ярославцам пришлось толкать автобус, чтобы уехать домой

ПАЗик забуксовал в снежной каше. Скриншот с видео, группа "Ярославль Live" Вконтакте

Чтобы уехать на последнем рейсе автобуса №44, ярославцам пришлось своими силами выталкивать его из снежной каши. На конечной остановке в Торговом переулке ПАЗик забуксовал. Водитель объявил стоящим на остановке пассажирам, что в этих условиях ехать он не может. Люди подумали и решили, что лучше немного поднапрячься, чем перебегать на другую остановку и там на холоде и в снегопад ждать маршрутку.

- Как был дорог всем этот последний транспорт ночью, хорошо, что нас много стояло, вместе вытолкали, - пишет автор поста.

- В конце-то концов! Вы долго над людьми будете издеваться? Я, конечно, все понимаю, но это уже перебор. Приведите город в порядок, - негодует Анастасия.

- Какое позорище…, - считает Дарья Иванова.

Судя по всему, остановку на Торговом переулке от снега не чистили очень давно. Как, впрочем, и большую часть улиц Ярославля.

Вчера, 25 февраля, губернатор региона Дмитрий Миронов отчитал городские власти за некачественную уборку снега и велел руководству выходить с лопатами, показывать личный пример подчиненным.