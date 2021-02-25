Дмитрий Миронов объяснил ярославским чиновникам, как они должны убирать снег

На уборку улиц вышли и люди, и техника - сообщает сайт мэрии Фото: Мэрия Ярославля

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов раскритиковал городские власти за некачественную уборку Ярославля. Последний снегопад только ухудшил ситуацию на дорогах, из-за наледи произошло большое количество ДТП.

- На предыдущем совещании поручал руководителям муниципальных образований и профильных областных департаментов взять проблему на особый контроль. Несмотря на это, службы не справились с очисткой улиц в нормативные сроки, даже на центральных улицах Ярославля сохраняется снежный накат и повышенная колейность. Жители совершенно справедливо жалуются на ситуацию, которая на протяжении этого времени не может выправиться. Требую принять экстренные меры и навести наконец-то порядок, - сказал Дмитрий Миронов.

Те дорожные аварии, что произошли за последние дни, по мнению главы региона, случились из-за недоработки коммунальных служб города. И заметил, что все прекрасно знают сроки наступления климатической зимы и должны быть готовы даже к «залповым» снегопадам.

- Времени прошло много, результат должен быть виден. Но вместо результата у нас только накат и колейность. Да, есть проблемы с наличием техники, работы проводятся по закупке, но это не повод расслабиться. Отдельные руководители со своими задачами не очень хорошо справляются: было несколько сигналов, что техника, выезжающая в ночное время, простаивает. Это не организация работы. Требую, чтобы улицы были приведены в надлежащий вид. Как вы это будете делать – принимайте решение сами. Выходите с лопатами на улицы, на остановки и лично пример показывайте подчиненным, - резюмировал губернатор.

Сегодня, 25 февраля, Ярославль вновь встал в пробки, хотя городские власти отчитались, что уборка проходит в усиленном режиме.