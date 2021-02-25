41-летнего ярославца подозревают в убийстве друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Труп 40-летнего мужчины нашли в его квартире на улице 1-я Парковая. Гематомы на лице рядом с глазами и вся обстановка жилья говорили о том, что смерть ярославца была насильственной.

Подозреваемого взяли по «горячим следам». 41-летний мужчина не стал отпираться и рассказал, что мотивом для преступления стала ссора, которая возникла во время распития спиртных напитков.

Подозреваемый заключен под стражу, идет расследование.