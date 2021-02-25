Мэрия Ярославля рассказала, как активно борется с последствиями снегопада

На улицах города работает 58 машин и 90 рабочих Фото: Мэрия Ярославля

Во всех районах Ярославля идет активная борьба с последствиями снегопада, сообщает пресс-служба мэрии города. На уборке дорог первой и второй категории задействовано более 90 рабочих и 58 машин. Все трудятся в круглосуточном режиме, утверждают власти.

А Ярославль утром 25 февраля встал в девятибалльные пробки. Движение практически остановилось на Московском проспекте и проспекте Фрунзе, Суздальском и Тормозном шоссе, проспектах Авиаторов и Ленинградском, Тутаевском шоссе. Причина, в том числе, и в заснеженных дорогах.

Сегодня в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается метель, правда, потом начнет резко теплеть. Надежда только на плюсовую температуру.

- За всю зиму ни одной дорожной уборочной не видел. Может невидимки, - пишут многие ярославцы в соцсетях.