В Рыбинске сделали платными выписки из домовой книги

Чтобы подтвердить регистрацию в собственном жилье, нужно платить. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 24 февраля, в Рыбинске сделали платными выписки и справки из домовой книги о проживающих в квартирах. Теперь, чтобы подтвердить регистрацию в собственном жилье, нужно платить. Так сказано в объявлении с подписью администрации МУП «ИРЦ», цена вопроса - 30 рублей за одну справку.

Местных жителей очень разозлила эта ситуация, разгорелся скандал.

- Не знают уж, как и за что деньги содрать с народа, - пишет Елена Андриянова в группе "Подслушано в Рыбинске".

- Жалобу в ФАС, - требует Александр Яковлев.

- В объявлении должна быть ссылка по какому закону или указу стала платной данная услуга, а то, что они повесили клочок бумаги, - заявила Евгения Кочина.

Редакция "Комсомольской правды" обратилась в прокуратуру Ярославской области, чтобы выяснить законно новое правило или нет.

- Мы не уверены, что это законно. Нужно разбираться, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.