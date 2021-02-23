В Ярославле наградили мужчину, который спас ребенка при пожаре

Антон Сурьянинов вынес из огня 11-летнего мальчика Фото: СУ СКР по Ярославской области

Накануне 23 февраля ярославец Антон Сурьянинов получил Почетную грамоту Председателя СК России. Эту награду ему вручили за спасение ребенка при пожаре.

Частный дом в деревне Прусово Ярославского района полыхнул 18 октября прошлого года. Внутри находились бабушка с дедушкой и их 11-летний внук. Взрослые смогли выбраться из огня, а мальчик остался внутри. Антон жил по соседству с семьей. Как и многие другие жители улицы он выскочил из своего дома, как только увидел пламя, а узнав, что в горящем доме остался ребенок, бросился в огонь.

Там он практически на ощупь нашел мальчика и с ним выбрался наружу. Таким образом, жертв удалось избежать, правда, и Антону, и ребенку потребовалась помощь врачей.