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Происшествия

Рыбинские воры затопили дом канализационными отходами

Двое мужчин срезали канализационные трубы
Полина Вачнадзе
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Рыбинцы сорвали замок на двери подвала и срезали чугунные трубы

Рыбинцы сорвали замок на двери подвала и срезали чугунные трубы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Рыбинска поступило заявление о краже чугунных канализационных труб из дома на улице Пархинская.

Ущерб составил около 25 тысяч рублей, но в большую проблему вылилось то, что на месте украденных труб образовалась течь и отходы жизнедеятельности людей стали скапливаться в подвале. Ароматы, которыми прошлись дышать рыбинцам, представить не трудно.

Злоумышленников задержали. Они признались, что сорвали замок на двери подвала и срезали чугунные трубы. которые потом сдали в пункт приема лома металла. Вырученные деньги мужчины потратили.

В отношении 30- и 41-летних злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Криминал