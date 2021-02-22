Рыбинские воры затопили дом канализационными отходами

Рыбинцы сорвали замок на двери подвала и срезали чугунные трубы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Рыбинска поступило заявление о краже чугунных канализационных труб из дома на улице Пархинская.

Ущерб составил около 25 тысяч рублей, но в большую проблему вылилось то, что на месте украденных труб образовалась течь и отходы жизнедеятельности людей стали скапливаться в подвале. Ароматы, которыми прошлись дышать рыбинцам, представить не трудно.

Злоумышленников задержали. Они признались, что сорвали замок на двери подвала и срезали чугунные трубы. которые потом сдали в пункт приема лома металла. Вырученные деньги мужчины потратили.

В отношении 30- и 41-летних злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Кража".