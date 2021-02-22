В Ярославской области рабочий обварился в кипятке на теплотрассе Фото: Олег Укладов

Ожоги 30% тела горячей водой и паром получил рыбинский рабочий. Бригада приехала на улицу Ворошилова, чтобы устранить последствия коммунальной аварии. Как сообщает телеканал "Рыбинск40" со ссылкой на очевидцев, молодой человек начал спускаться в тепловую камеру, но оступился и упал в кипяток. По словам тех же очевидцев, пострадавшего сначала увезли на производство, где обработали ожоги подсолнечным маслом, и только после этого вызвали скорую.

Как сообщил нашим коллегам из Рыбинска главный врач больницы имени Пирогова Михаил Цветков, у пациента производственная травма, ожоги кипятком и паром, ожоговый шок. Мужчина находится в реанимации, после выведения его из шока планируется перевезти рыбинца в Ярославль в ожоговый центр.