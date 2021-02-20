В Ярославле спасли семью диких кабанов от гибели Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В январе браконьеры приманили семью диких кабанов из заказника «Ярославский», который находится под управлением национального парка «Плещеево озеро», на территорию охотничьих угодий. Они начали отстрел, в результате которого кабаниха была ранена. Она дошла до заказника, а после там и умерла, у нее осталось 6 детенышей.

Старший государственный инспектор Евгений Горюнов заметил во время объезда кровавый след, по которому вышел к убитому животному. Об инциденте в лесу он доложил районному охотоведу Александру Коротневу и вызвал полицию с кинологом и служебной собакой. Они осмотрели место происшествия, после чего собака взяла след, который привел к дому браконьера.

Злоумышленник оказался жителем Ярославля, он полностью признал свою вину. Браконьеру грозит крупный денежный штраф.

После гибели кабанихи малыши не смогли бы сами выжить. Тогда на помощь к ним пришли сотрудники Национального парка. Сейчас кабанята питаются на подкормочной станции. Они едят зерно пшеницы, сухари, картошку.

Тяжелее всего пришлось самой маленькой свинке Маше. Братья и сестры постоянно оттесняли ее от кормушки. Евгений Горюнов стал лично кормить Машу, он приносит ей сухари из дома и следит, чтобы маленькая свинка хорошо кушала.