Проспект Фрунзе в Ярославле отремонтирует Белорусская организация Фото: Мэрия Ярославля

В 2021 году в Ярославле планируется привести 15 автомобильных дорог, а также закончить ремонт на проспекте Машиностроителей.

Сейчас проходят конкурсы по определению подрядных организаций.

— У нас состоялся первый аукцион по третьему лоту. По его итогу победителем стала подрядная организация ООО ТК «Восток Запад Транзит». Компания займется ремонтом автомобильных дорог во Фрунзенском районе. Это улицы Малая Пролетарская, Мельничная, Корабельная и Тормозное шоссе, — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В этом году доля дорог, которые соответствуют всем требованиям увеличится до 64,6%. Для сравнения, прошлогодний показатель составил 60,8%.

Срок окончания работ — 2022 год.

Ремонт сделают в рамках федерального проекта в 2021 году, он запланирован на следующих улицах:

— проспект Авиаторов (от Тверицкой набережной до улицы Дачной);

— улица Стопани (от Сквозного переулка до дома № 45 по улице Стопани);

— проспект Машиностроителей (от проспекта Авиаторов до улицы Папанина);

— улица Розы Люксембург (от улицы Автозаводской до улицы Чкалова);

— улица Борки (от улицы Шевелюха до улицы Старое Долматово);

— улица Промышленная (от проспекта Октября до улицы Осташинской);

— улица 8 Марта (от улицы Семашко до улицы С.Перовской);

— Волжская набережная (от улицы Красный съезд до улицы Победы);

— Мышкинский проезд (от улицы Магистральной до моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади);

— улица Осташинская (от транспортной развязки через ж/д пути в районе проспекта Дзержинского до улицы Промышленной);

— 2-й Брагинский проезд (от улицы Батова до улицы Панина);

— улица Малая Пролетарская (от Московского проспекта до улицы Мельничной, в районе Тропинского проезда);

— улица Мельничная (от улицы Малой Пролетарской до улицы Златоустинской);

— Тормозное шоссе (от улицы Златоустинской, включая улицу Вишняки, до улицы Корабельной);

— улица Корабельная (от улицы Ярославской до улицы Светлой);

— проезд Шавырина (от улицы Урицкого до дома № 24 по проезду Шавырина);

— улица Красноборская (от проспекта Авиаторов до улицы Серго Орджоникидзе).