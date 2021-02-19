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Общество

Ярославский производитель лыжной обуви сможет защитить свой бренд

Компания «Spine» воспользовалась услугой регионального Центра экспорта по защите бренда от подделок
Анна ПЕТРОВА
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Ярославский бизнесмен не боится бросать вызов конкурентам.

Ярославский бизнесмен не боится бросать вызов конкурентам.

Фото: Правительство Ярославской области

Предприятие на протяжении нескольких лет является поставщиком крупнейших российских и некоторых мировых сетей спортивных магазинов. Набирая популярность, столкнулись с попыткой подделки.

– Мы поддерживаем компании региона, принявшие решение о развитии экспортной деятельности. Для защиты бренда существует Мадридская система. Регистрация в ней требует времени, но она нужна тем, кто дорожит своей репутацией, – рассказала директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина.

По словам создателя компании Дмитрия Варгина, российскому обувному бизнесу в Европе непросто из-за высоких ввозных пошлин, но он не боится бросать вызов конкурентам.

– Даже в период пандемии мы не отказались от выпуска новой коллекции, напротив, реализовали самые смелые идеи и даже открыли новый рынок, – поделился Дмитрий Варгин.

Во время выставки ISPO в Германии стенд ярославцев посетили представители бизнеса Исландии. Их заинтересовала обувь для беговых лыж.

– Исландцы очень любят европейские горнолыжные курорты, но пандемия и закрытые границы... Оказалось, что в период коронавируса в Исландии открыли для себя новый вид спорта. Предполагаю, что скоро у каждого сотого гражданина этой страны будут ярославские лыжные ботинки, – сказал Дмитрий Варгин.

Компания стала первым ярославским экспортером в Исландию в 2020 году и продолжает продвижение своей продукции во Франции, Германии, Канаде и ряде скандинавских стран.