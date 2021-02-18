До последнего пациента: почему не дали долечить больных в ярославской больнице

До последнего пациента: почему не дали долечить больных в ярославской больницы Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее в редакцию КП-Ярославль обратилась жительница города Алена. Дело в том, что ее отца и других пациентов, которые проходят лечение от коронавируса во 2 больнице, собираются перевозить в другие клиники.

По словам департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, госпитализацию пациентов с ковидом в больницу приостановили до выписки последнего пациента.

– В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, возможно возобновление госпитализации пациентов с covid в это учреждение, – прокомментировали в департаменте.