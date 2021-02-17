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Общество

В Ярославле мэрия должна 127 миллионов рублей за капремонт

По мнению чиновников, в этом виноваты жители-должники
Влада Красоткина
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Долг региональному фонду составил 127 миллионов рублей за один миллион квадратных метров.

Долг региональному фонду составил 127 миллионов рублей за один миллион квадратных метров.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мэрия Ярославля не может расплатиться по взносам за капитальный ремонт из-за горожан, которые не оплачивают счета. Долг региональному фонду составил 127 миллионов рублей за один миллион квадратных метров. В департаменте городского хозяйства сообщили, что работа с должниками ведется постоянно. Против них были даже поданы исковые заявления в суд. Но выселить за подобную неуплату долгов человека нельзя, только переселить из лучшего фонда в худший.