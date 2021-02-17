В Ярославской области усилят меры безопасности на предстоящие праздники

В праздничные дни МЧС и УГИБДД будут работать в усиленном режиме. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Дмитрий Миронов на совещании с антитеррористической комиссией и оперштабом Ярославской области поставил вопросы о безопасности в регионе во время празднования 23 февраля и 8 марта.

- В связи с праздниками выходные увеличатся до трех дней, во время которых к нам приедет немало гостей. Мы должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей области. В прошлом году в регионе возбуждено шесть уголовных дел по преступлениям экстремистского характера, столько же – по преступлениям террористической направленности, составлено 18 протоколов об административных правонарушениях экстремистского характера, - подчеркнул Дмитрий Миронов.

В эти дни МЧС и УГИБДД будут работать в усиленном режиме. Введут ограничения по движению транспорта в местах массовых мероприятий. За несколько часов до начала празднеств площадки обследуют кинологи с собаками на обнаружение взрывных устройств. После этого объекты будут охраняться полицией.