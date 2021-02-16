Бюджет Ярославской области увеличен до 78,5 миллиарда

Доходы областной казны на 2021 год увеличиваются на 101,9 миллиона рублей в части средств из федерального бюджета. Фото: Правительство Ярославской области

Доходы областной казны на 2021 год увеличиваются на 101,9 миллиона рублей в части средств из федерального бюджета. – 53,6 миллиона рублей из этой суммы пойдет на переселение граждан из аварийного жилья; 20 миллионов – на оборудование для спортивной инфраструктуры; 17,1 миллиона – на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности; 11,2 миллиона – на возмещение части затрат производителям муки на закупку продовольственной пшеницы, - рассказал директор департамента финансов Алексей Долгов. Бюджет области в 2021 году составит 78 миллиардов 573 миллиона рублей. В 2022 и 2023 годах за счет федеральных средств доходы Ярославской области будут увеличены - на 120 миллионов.