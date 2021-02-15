Ярославль стоит в 10-балльных пробках

В Ярославле сообщили о 850 кубометрах вывезенного снега за сутки. Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии города рассказали, что областная техника продолжит убирать Ярославль от снега.

По версии властей в уборке Ярославля участвуют 77 единиц техники и 110 дорожных рабочих. Рыбинск убирает 47 единиц спецтехники и 120 дворников, по словам администрации.

В Ярославле сообщили о 850 кубометрах вывезенного снега за сутки, в Рыбинске – о 3 тысячах кубометров за два дня.

Жители города как-то не заметили вывоза 850 кубометров снега.

– Какие почищены чтоб ехать по таким улицам???? И даже не важно куда! – комментирует Ольга Толгобольская.

– Похоже готовят шутки к 1 апреля... Ахаха, зашла! – возмущается Любовь Махиня

– 850 кубометров обронили, комментирует Полина Антонова и прикрепляет фото.

ФОТО: Полина Антонова в группе во «Вконтакте»

Какие же последствия такой уборки? 6 часов вечера, Ярославль снова встал в пробки. Места все те же: Московский проспект, Фрунзе, Ленина, улицы Победы, Первомайская и Советская. Параллельно в городе несколько аварий: на Большой Федоровской, у ТЦ «Вернисаж» и на Первой Приволжской.

В этот раз замечания по качеству уборки сделали и сотрудники ГИБДД.

– Госавтоинспекция отмечает затруднение движения транспортных средств на улично-дорожной сети Ярославской области и областного центра. Затруднение в движении транспортных средств вызвано неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети областного центра, связанным с интенсивным выпадением осадков, рассказали в ярославском управлении ГИБДД.