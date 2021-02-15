В Ярославле передумали продавать усадьбу Коковцевых

"Усадьба Коковцевых" объект культурного наследия, поэтому никакие изменения в фасаде и планировки здания вносить нельзя. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле решили не продавать усадьбу Коковцевых. У исторического здания 17 века очень непростая история купли-продажи. В августе мэрия выставляла усадьбу на торги за 32 миллиона рублей 86 тысяч, а затем дважды снижала стоимость.

Низкая цена никак не повлияла на количество покупателей. Дело в том, что "Усадьба Коковцевых" объект культурного наследия, поэтому никакие изменения в фасаде и планировки здания вносить нельзя.

Поэтому ярославский "Фонд содействия" обратились к мэру Владимиру Волкову с просьбой вернуть усадьбу Коковцевых в безвозмездное пользование. По этому поводу ведутся переговоры.