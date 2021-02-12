МЧС предупредило о сильном снегопаде и метелях в Ярославской области

Ухудшение погоды ожидается вечером 12 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС по Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение. С 18:00 12 февраля до утра 14 февраля в регионе и Ярославле ожидается сильный снег и усиление северо-восточного ветра до 12-17 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, метель ухудшит видимость до 500 метров.

Из-за ухудшения погоды возможны разного рода ЧП, не исключены обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций, нарушения в работе ЖКХ.