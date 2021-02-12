В Ярославском интернет-магазине продавали наркоту

У молодых людей было обнаружено 60 свертков наркотических и психоактивных веществ весом 110 грамм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция подозревает двух 25-летних парней в распространении наркотиков в Ярославле через интернет-магазин. У молодых людей было обнаружено 60 свертков наркотических и психоактивных веществ весом 110 грамм. Свою вину подозреваемые не отрицали.

- В нашу деятельность входил подъем и распространение поклада. Мы вместе распространяли и готовили тайники . После закладки ехали домой, писали отчет о местонахождении клада и сдавали, - рассказал один из подозреваемых.

Сейчас парни находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере.