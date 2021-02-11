Масленичные гуляния в Ярославле: где и когда пройдут?

Выставка кукол пройдет в парке на Даманском Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль, несмотря на пандемию, готовится к масленичным гуляниям. В этом году они пройдут с 7 по 14 марта. По традиции одним из главных событий станет конкурс масленичных кукол «Краса Масленица». Посмотреть на творения рук талантливых ярославцев можно будет в парке на острове Даманский.

Прием заявок на участие в открытом конкурсе уже начался.

- Мы приглашаем к участию всех желающих. Можно выступить как индивидуально, так и представить работу от авторского коллектива, например, семейного, трудового, школьного или студенческого. В костюме куклы можно использовать традиционные мотивы или применить оригинальное авторское решение, - рассказала начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова.

Выбирая материал для куклы, учтите, что ей предстоит простоять под открытым небом под снегом или дождем 12 дней. Высота куклы должна быть не менее полутора метров. Кроме того, на кукле должна быть этикетка с именем и фамилией автора и названием работы.

Заявку на участие в конкурсе нужно отправить на почту yarmetodkabinet@yandex.ru не позднее 26 февраля.

Подробная программа масленичных гуляний станет известна чуть позднее. Насколько насыщенной она будет во многом зависит ситуации с коронавирусом в Ярославской области.