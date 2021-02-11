Гасил кредит за счет рыбинцев: экс-директор УК осужден за злоупотребление полномочиями

Действия рыбинца принесли двум компаниям ущерб в 152 миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Рыбинский городской суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями бывшего гендиректора ОАО «Управляющая компания». Его действиями МУП «Теплоэнерго» и УК был причинен ущерб на 152 миллиона рублей.

Суд установил, что с января 2015 года по апрель 2018-го рыбинец не исполнял в полном объеме условия договоров с МУП «Теплоэнерго» о снабжении теплом и горячей водой.

- Он давал указания не перечислять в полном объеме собранные с потребителей средства поставщику ресурсов, и использовал их на другие цели, в том числе связанные с выполнением иных обязательств возглавляемого им общества, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Тратил обвиняемый деньги и на личные нужды, например, гасил свой кредит и оплачивал административные штрафы.

- В результате МУП «Теплоэнерго» причинен ущерб более 55 миллионов рублей, а Управляющей компании – более 97 миллионов, - уточнили в прокуратуре.

Мужчина был признан виновным, но отделался лишь штрафом. Для сравнения: ущерб компаниям был причин на 152 миллиона рублей, а штраф составил 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Кстати, в прошлом году переславский чиновник был осужден по аналогичной статье – злоупотребление полномочиями. Тогда его действиями был нанесен ущерб на сумму меньше 650 тысяч рублей. Мужчине дали 3,5 года условно.