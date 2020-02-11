Переславский чиновник осужден за злоупотребление должностными полномочиями

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:48:48+03:00

Бывший чиновник осужден на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославской области в силу вступил приговор Переславского суда в отношении бывшего главы одного из муниципальных районов региона. Бывший чиновник осужден на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Осужденный выдал предпринимателю разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в границах объекта культурного наследия, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - При строительстве здания был поврежден объект культурного наследия федерального значения «Селище «Клещино», Х-ХII вв.»

В результате строительных работ, связанных с перемещением грунта на разную глубину, был нанесен ущерб общей суммой свыше 647 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU