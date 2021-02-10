В Ярославль прибыл "Поезд-Победы"

Также в поезде есть исторические постановки из скульптур, в которых главным героем стала Елена Чухнюк Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль прибыл передвижной музей "Поезд Победы". В составе 8 вагонов, каждый посвящен событиям второй мировой войны и оснащен видеопроекторами, сенсорными столами, видеостенами для того, чтобы передать атмосферу военной эпохи. Губернатор Дмитрий Миронов уже посетил музей.

– «Поезд Победы» – это замечательный пример того, как нужно использовать современные технологии для создания музейных экспозиций. Как показывает практика, подрастающее поколение гораздо лучше воспринимает именно такие, интерактивные формы подачи информации, - отметил губернатор.

Также в поезде есть исторические постановки из скульптур, в которых главным героем стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Необычный музей пробудет в Ярославле три дня, а затем отправится дальше по Золотому кольцу.