Под Рыбинском на «Инфинити» разбился мужчина

Машина полностью разбита. Скриншот с видео, телеканал "Рыбинск-40".

В Рыбинском районе вчера, 9 февраля, произошло ДТП. По предварительной версии, водитель «Инфинити» не справился с управлением на повороте, машина вылетела в кювет и опрокинулась. 41-летний мужчина погиб.

Как сообщает «Рыбинск-40», судя по всему, скорость была немалая. От поворота до места, где находился автомобиль, около сотни метров. Иномарка буквально пролетела над кустами.

Чтобы вытащить «Инфинити» из кювета на дорогу, понадобились трактор и грейдер. Иномарка полностью раскурочена.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.