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Жителя Ярославской области будут судить за вооруженное нападение на магазин

Сначала мужчина украл бутылку, потом позарился на кассу
Полина Вачнадзе
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Продавцы успели вовремя нажать "тревожную кнопку"

Продавцы успели вовремя нажать "тревожную кнопку"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Гаврилов-Яма направлено в суд. Молодой человек обвиняется в разбое с применением оружия: в сетевом магазине он угрожал сотрудникам и требовал деньги из кассы.

Нападение произошло в июле прошлого года. Пьяный мужчина попытался вынести из магазина бутылку спиртного, но был замечен кассиром, которая потребовала вернуть товар.

- Тогда обвиняемый достал пистолет, велел открыть кассу и достать деньги. Затем, угрожая пистолетом уже другому сотруднику магазина, потребовал открыть вторую кассу и передать ему выручку, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Но уйти с деньгами грабитель не успел – продавцы нажали «тревожную кнопку», на место приехал наряд полиции и скрутил злоумышленника.

Уже на допросе, обвиняемый рассказал, что пистолет взял у случайного знакомого, с которым они вместе пили перед налетом на торговую точку. Свою вину молодой человек признал полностью.

Криминал