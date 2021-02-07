В Ярославской области снегом замело полицейский участок

В поселке Щедрино Ярославской области замело полицейский участок. Фото: "Подслушано поселок Щедрино.ЯМР"

В поселке Щедрино Ярославской области снегом замело полицейский участок. Местных жителей разозлила эта ситуация: здание пустует, а ему можно найти применение получше, например, оборудовать там фельдшерский пункт. Здание в котором ФАП находится сейчас - в ужасном состоянии.

- Давайте как-то вопрос решим о переносе ФАПа из "избушки" в более удобное помещение. Я так понимаю, участковому не требуется данное помещение.У нас в поселке много детей!Здание совсем не приспособлено для приема такого количества пациентов, - пишет Антон Шишленков в группе "Подслушано поселок Щедрино.ЯМР".

Департамент здравоохранения Ярославской области обещает построить новый медицинский пункт:

- Строительство нового модульного здания ФАП взамен существующего будет в 2022 году.

Но, по словам жителей, строительство всегда сдвигают.

- Надо создать отдельную группу и складывать туда обещания. Хотя бы будем знать, сколько раз нас кинули, - пишет Мария Смирнова.