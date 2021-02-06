Медленно ехал: в Ярославле водитель маршрутки ударил пожилого мужчину

В Ярославле водитель маршрутки ударил пожилого мужчину за тихую езду. Скриншот с видео, группа "свободный Ярославль"

Об этом инциденте, который произошел на остановке в районе Липовой горы, рассказали в группе "Свободный Ярославль".

- Наблюдал картину муж. Водитель маршрутки выходит и бьет со свей дури водителя "десятки", выхватывает ключи и выкидывает. Муж подошел к водителю знать, что произошло, может пьяный. За рулем дедуля, почти в слезах, абсолютно трезв. Рассказал, как не пропустил маршрутчика, за что и получил. Девушка с остановки помогла найти ключи, - пишет Александра Зайцева.

Александра рассказала, что пострадавший обратился в ГИБДД, но там заявление принимать отказались, а видео даже не стали смотреть.

По словам пожилого мужчины, он перенес инсульт, поэтому и ехал медленно. Правда, в комментариях ярославцы отметили, что человеку после такого приступа не стоит садиться за руль. Однако поступок водителя маршрутки это не оправдывает и, оказывается, некоторым пассажирам этот человек хорошо знаком.

- Он всегда гоняет и орет на всех. пару раз с ним ехала. Теперь принципиально еду на следующей, там все нормальные, - пишет Таня Заварина.

В комментариях пострадавшему водителю посоветовали обратиться в полицию, а не в ГИБДД, так как имели место побои, а не нарушение правил дорожного движения.