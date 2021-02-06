В Ярославле сгорела квартира в пятиэтажке

Квартира загорелась ночью. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В ночь с 5 на 6 февраля доме №31 по улице Блюхера в Ярославле пламя уничтожило квартиру. Пожар произошел в угловой квартире на пятом этаже пятиэтажки.

Как сообщают в пресс-службе МЧС по Ярославской области, на месте работали более 30 человек пожарных и 9 единиц техники. Пострадавших, к счастью, нет. Спасатели оперативно вывели всех жильцов дома и отключили электричество.

Очевидцы рассказали, что огонь сбили быстро, минут за 20. Но жилье это не спасло - квартира в 70 квадратов выгорела полностью. причины возгорания пока не известны.