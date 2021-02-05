В Ярославской области жители аварийных домов получили новые квартиры

В Тутаеве жители аварийных домов в ближайшее время въедут в новые квартиры. Фото: Правительство Ярославской области

В Тутаеве жители аварийных домов в ближайшее время въедут в новые квартиры. Дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года, люди стояли в очереди на жилье и вот 112 семей наконец-то отпразднуют новоселье.

– Тутаевский район стал вторым в этом году муниципальным образованием, приступившим к расселению аварийного фонда, первым был Некоузский район, – рассказал директор департамента строительства области Виктор Жучков. – После получения документов на вселение и ключей от квартир в новостройку переедет 41 семья из четырнадцати аварийных домов. На эти цели было выделено 72 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В своих старых домах люди пользовались печным отоплением и мучались из-за проблем с водой, а новых квартирах - новая сантехника, приборы учета, газовый котел и масса других преимуществ.

– Двухкомнатная квартира у меня большая, светлая. Удобно, что есть кладовка, а ванная и туалет раздельные, – рассказала новосел Елена Иванова.

В этом году будут расселены аварийные дома в Ярославле, Рыбинске, Переславле, Тутаеве, Любимее, Ростове и Пошехонье. Улучшат свои жилищные условия тысяча человек. На это выделено 848 миллионов рублей.