В Ярославской области на продажу выставили церковь

Николо-Тропинскую церковь, что находится на берегуКоторосли недалеко от Коровников, выставили на продажу. Цена вопроса – 39 миллионов рублей.

Построенная в 1660 году, после революции церковь стала административным корпусом фабрики, после – клубом и общежитием, еще позже – складом рыбной продукции, на втором этаже находились офисы.

Вместе с постройкой продается земля. Само здание является памятником архитектуры, поэтому у нового собственника будет ряд обязательств. Правда, пока твердого намерения купить церковь ни у кого нет.