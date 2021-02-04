На шоу «Вечерний Ургант» актер из Рыбинска рассказал про родной город

Михаил Травников родился и вырос в Рыбинске, поэтому с большой теплотой вспомнил город своей юности. Фото: "Вечерний Ургант"

21 января прошел показ фильма «День города». В честь премьеры в студию шоу «Вечерний Ургант» пригласили актеров, исполняющих главные роли в этом кино - Михаила Тройникова, Николая Шрайбера и Павла Ворожцова.

Во время интервью Иван Ургант попросил гостей на минутку вернуться в прошлое и рассказать о любимом месте в родном городе. Михаил Травников родился и вырос в Рыбинске, поэтому с большой теплотой вспомнил город своей юности.

- Я живу рядом с Волгой. Она течет через весь город, там я любил проводить время. Вообще это купеческий район, здание хлебной биржи, Спасо-Преображенский собор, у нас очень красивая архитектура, центр города и набережная, - сказал Михаил Тройник.

Оказалось, что еще один гость Николай Шрайбер тесно связан с Ярославской областью. Он учился в ярославском театральном институте и работал в Волковском театре.

- В Москву меня не взяли учиться, я поехал в Ярославль. И потом долго и упорно работал в ярославском Волковском театре, - рассказал актер.